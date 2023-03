POL-HAM: Vielzahl von E-Scooter-Fahrern ohne Versicherungsschutz unterwegs

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Montag, 6. März, 20.30 Uhr, bis Dienstag, 7. März, 6.15 Uhr, in eine Moschee am Hülskamp ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster des Gebetsraums auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Bürotür und entwendeten Bargeld aus dem Raum. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder über ...

