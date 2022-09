Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Gera: Am 04.09.2022, gegen 02:30 Uhr rückten mehrere Polizeistreifen sowie in der Folge ein RTW in die Nürnberger Straße, konkret zur dortigen Straßenbahnhaltestelle "Laune" aus. Zuvor kam es zwischen insgesamt 4 Personen zwischen 29 und 33 Jahren zur verbalen Streitigkeit. Diese gipfelte schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten (29,31), wobei beide verletzt wurden. Der hinzugerufene Rettungswagen brachte beide Herren in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. (RK)

