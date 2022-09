LPI-G: Gefährliche Körperverletzung

Altenburg (ots) - Am Samstag, dem 03.09.2022, gegen 14:30 Uhr, kam es im SB-Markt Kaufland Süd-Ost in Altenburg zu einer Körperverletzung zwischen zwei Männern. Die beiden Herren gerieten in verbale Streitigkeiten, weil einem der beiden der Bezahlvorgang seines Vorgängers zu lange dauerte und er ihn deswegen verbal attackierte. Infolge des Wortgefechtes schlugen sich die beiden Männer gegenseitig ins Gesicht, wodurch ...

