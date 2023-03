Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Westen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße wurden am Mittwoch, gegen 16.50 Uhr, zwei Menschen leicht verletzt. Eine 19-Jährige befuhr zur Unfallzeit die Dortmunder Straße mit einem BMW in nordöstliche Richtung. An der Kreuzung Lange Straße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz eines 39-Jährigen. Der Mann und die junge Frau mussten mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. (ag)

