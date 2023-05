Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: schwerer Unfall in der Waldenbucher Straße

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Frau und ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag (02.05.2023) gegen 13.45 Uhr in der Waldenbucher Straße zwischen Schönaich und Waldenbuch ereignete. Eine 62 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte im Verlauf einer Linkskurve einen vorausfahrenden 63-jährigen LKW-Lenker überholen. Mutmaßlich übersah sie hierbei einen entgegenkommenden 59 Jahre alten VW-Fahrer. Zwar gelang es der 62-Jährigen eine Kollision mit dem Entgegenkommenden zu verhindern, stattdessen streifte sie jedoch beim Wiedereinscheren die Front des LKW. Die Frau verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle über den Mercedes, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und der PKW überschlug sich letztlich mehrfach im angrenzenden Grünstreifen. Die 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie musste durch die Freiwillige Feuerwehr Schönaich, die mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, aus ihrem Fahrzeug geholt werden. Die Frau wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 1185 (Waldenbucher Straße) zwischen Waldenbuch und dem Abzweig in Richtung Weil im Schönbuch-Neuweiler bis kurz nach 16.00 Uhr gesperrt werden .

