Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Büroräume

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag- (29.04.2023) und Dienstagmorgen (02.05.2023) widerrechtlich Zutritt in Büroräume in der Solitudestraße in Ludwigsburg. Die Unbekannten schlugen die Eingangstür ein und gelangten so in das Innere, wo sie Räume und Schränke durchsuchten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten einen Fahrzeugschlüssel. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist noch nicht bekannt. Ebenso kann der entstandene Sachschaden noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell