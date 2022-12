Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221221-1: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Kreisverkehr schwer verletzt

Erftstadt (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Mittwochmorgen (21. Dezember) ist ein Radfahrer (81) bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt-Lechenich schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß ein Autofahrer (83) mit dem 81-Jährigen zusammen und lud diesen bei der Kollision auf die Motorhaube seines Renaults auf. Rettungskräfte brachten den Radfahrer auf Grund der Schwere seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Gegen 8.50 Uhr soll der Autofahrer den Kreisverkehr an der Kreuzung von Bonner Straße und 'An der Patria' in Richtung 'An der Vogelruthe' verlassen haben. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer gekommen, der die Bonner Straße über einen Fahrradschutzstreifen aus Richtung 'An der Patria' bevorrechtigt gequert haben soll. Bei der Kollision zog sich der Radfahrer, der keinen Helm trug, Kopfverletzungen zu.

Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Unfallstelle bis etwa 10.30 Uhr. Die Beamten verständigten zum Abtransport des Renaults des Autofahrers ein Abschleppunternehmen. Das Fahrrad des 81-Jährigen nahmen sie zur Eigentumssicherung in Verwahrung. (akl)

