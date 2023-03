POL-MK: Diebe auf Baustelle

Menden (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen Audi A6 beschädigt. Das Fahrzeug stand an der Ostpreußenstraße. Offenbar schlugen die Vandalen mit einem Absperrpoller auf das Fahrzeug ein und hinterließen mehrere tausend Euro Sachschaden u.a. an Scheinwerfer, Windschutzscheibe und Schiebedach. Wer hat die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

