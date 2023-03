Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann verprügelt

Altena (ots)

Am Freitag gegen Mitternacht wurde an der Werdohler Straße ein 34-jähriger Mann verprügelt. Er rief mehrmals die Kreisleitstelle an. Da jedoch keine sprachliche Verständigung möglich war, dauerte es einige Zeit, ihn zu lokalisieren. Der erheblich alkoholisierte Mann wies diverse Verletzungen auf, die auf eine körperliche Auseinandersetzung hindeuteten. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (cris)

