Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schiedsrichter geschlagen/ Taschendiebe/ Telefonkasten zerstört

Hemer (ots)

Bei einem Fußballspiel am Freitag am Sportplatz Westiger Kreuz hat ein Spieler dem Schiedsrichter eine Kopfnuss verpasst. Während des Spiels gab es eine kleinere Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern, weshalb der Schiedsrichter einem 33-jährigen Mendener die rote Karte zeigte. Darauf verpasste der Spieler dem 19-jährigen Schiedsrichter eine Kopfnuss. Der Schiedsrichter brach das Spiel ab, holte die Polizei und erstattete Anzeige. Der Spieler zeigte sich einsichtig und entschuldigte sich.

Eine 82-jährige Hemeranerin wurde am Freitag beim Einkaufen in einem Discounter an der Mendener Straße bestohlen. Die Seniorin kaufte in einer Bäckerei ein und bezahlte dort. Danach fuhr sie zu dem Discounter an der Mendener Straße. Zwischen 10 und 10.30 Uhr muss der Diebstahl passiert sein. Sie konnte der Polizei über keine verdächtigen Beobachtungen berichten. Die Polizei nahm ihre Anzeige auf.

Unbekannte haben an der Frönsberger Straße einen Telefon-Verteilerkasten beschädigt. Eine Streifenwagen-Besatzung der Polizei entdeckte den auf der Grünfläche liegenden Kasten und das aus dem Boden ragende Kabel. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell