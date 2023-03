Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei/ Widerstand/ (Pkw-)Einbrüche/ Taschendieb

Iserlohn (ots)

Am Samstagabend gegen 18 Uhr haben sich auf dem Parkplatz eines Discounters an der Friedrichstraße etwa 10 Personen gestritten. Mehrere Männer schlugen auf einen 15-Jährigen ein. Dabei sollen die Männer eine Machete und einen Telekopschlagstock hin- und hergereicht haben. Als die Polizei eintraf, trennten sich die beiden beteiligten Gruppen. Der 15-Jährige gab an, dass ihm mehrere Personen Schläge ins Gesicht verpasst hätten. Die Polizei durchsuchte ein Fahrzeug der Tatverdächtigen und fand eine Machete und einen Telekopschlagstock. Beide Waffen wurden gegen den Willen des 26-jährigen Eigentümers beschlagnahmt. Die Polizei schrieb Strafanzeigen gegen ihn sowie zwei andere Männer (20 und 19) wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 15-jährige wiederum soll zwei Tage zuvor mit einem Unbekannten zusammen den 19-Jährigen und einen anderen 15-Jährigen bedroht haben. Dazu schrieben die Polizeibeamten eine Anzeige wegen Bedrohung.

Ein 23-jähriger Iserlohner mischte sich in der Nacht zum Sonntag in eine Verkehrskontrolle der Polizei ein und landete nach einer Widerstandshandlung im Gewahrsam. Gegen 1.30 Uhr wurde der Polizei ein auffälliger Fahrzeugführer in der Innenstadt gemeldet. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Eine Streifenwagen-Besatzung entdeckte den Pkw auf der Baarstraße und fuhr hinterher. Der Fahrer lenkte den Wagen auf den Hembergparkplatz, sprang heraus und wollte scheinbar auf der Beifahrerseite wieder einsteigen. Der 19-Jährige bestreitet, gefahren zu sein. Er hat keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss. Die Polizeibeamten fertigten entsprechende Strafanzeigen. Während der Aufnahme des Sachverhalts kamen weitere Schaulustige hinzu und störten die Maßnahmen, weshalb die Beamten Verstärkung anforderten. Die Polizeibeamten überprüften die Personalien mehrerer Personen. Ein 23-Jähriger bekam einen Platzverweis, folgte jedoch den Anweisungen nicht, schrie die Beamten an und baute sich wild gestikulierend vor den Einsatzkräften auf. Als die Beamten die Androhung, ihn in Gewahrsam zu nehmen, umsetzen wollten, sperrte er sich. Die Polizeibeamten überwältigten ihn, brachten ihn ins Gewahrsam und schrieben eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Unbekannte sind zwischen Dienstag und Freitag vergangener Woche in ein Wohnhaus am Westheider Weg eingebrochen. Es wurden Kleidungsstücke und eine Motorsäge entwendet.

Am Freitag gegen 4.20 Uhr ist ein Unbekannter in einen Imbiss an der Gartenstraße eingebrochen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, wie er durch ein Oberlicht über der Eingangstür klettert, versucht, eine Kasse aufzubrechen und dann in einem Lagerraum verschwindet. Dort nahm er Bargeld und Werkzeug an sich und flüchtete. Der Unbekannte dürfte etwa 25 bis 30 Jahre alt sein. Er trug eine schwarze Jacke, einen weißen Hoodie und eine hellgraue Jogginghose. Er hat mittellanges, lockiges Haar. Einige Minuten zuvor, um 4.06 Uhr, wurde versucht, den Rollladen an einem Kiosk am Dördelweg hochzuschieben. Dabei beschädigte der Täter den Rollladen.

In einem Mehrfamilienhaus an der Kornfeldstraße wurde zwischen Montagnachmittag und Donnerstagabend ein Kellerabteil aufgebrochen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 14.20 Uhr, wurde das Vorhängeschloss an einem Tor eines Baumarktes an der Baarstraße aufgebrochen. So konnten Unbekannte in das Lager eindringen und 24 gefällte Gasflaschen stehlen.

Am Wochenende gab es mehrere Einbrüche in Fahrzeuge: Unbekannte hebelten zwischen Freitagabend und Samstagmorgen an der Freiligrathstraße die Tür eines geparkten Mercedes A 160 CDI auf und stahlen eine Zulassungsbescheinigung, verschafften sich auf unbekannte Art Zugang zu einem VW Passat und stahlen Kleingeld, öffneten an Theodor-Heuss-Ring einen Volvo V60, um drei Jacken und eine geringe Menge Bargeld zu stehlen. Größer war die Beute an der Elisabethstraße, wo ein VW Passat durchwühlt wurde: Dort nahm der Täter ein iPad und die Zulassungsbescheinigung an sich. An der Bergwerkstraße erbeutete der Täter eine geringe Menge Bargeld, Kosmetikartikel, Glühbirnen und TÜV-Unterlagen aus einem Polo. An der Hermannstraße fielen einem Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen zwei Bankkarten, eine Kreditkarte sowie zwei Messer aus einem VW Tourag in die Hände. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Auch bei kurzen Abwesenheiten sollten keine Wertsachen im Fahrzeug liegen bleiben. Oft genug reicht bereits das Kleingeld in der Mittelkonsole als Tatanreiz. Der Schaden am Fahrzeug ist dann um ein Vielfaches höher als der Wert der Beute.

An einem am Reiterweg abgestellten Audi Q5/8R wurden am Freitag zwischen 19.15 und 19.45 Uhr alle vier Reifen zerstochen. An der Rubenstraße kratzte zwischen Dienstagabend und Freitagnachmittag ein Unbekannter das Wort "Penis" in den Lack eines Peugeot 2008.

Eine 86-jährige Frau wurde am Samstag wahrscheinlich am Theodor-Heuss-Ring beim Einsteigen in den Linienbus bestohlen. Gegen 14 Uhr stieg sie mit ihrem Rollator in die Linie 16 in Richtung Iserlohner Heide. Dabei half ihr ein Unbekannter. Kurz nachdem sie im Bus gesetzt hatte, stellte sie fest, dass ihre Brieftasche nicht mehr in der Handtasche steckte. Der etwa 14- bis 15-jährige Unbekannte war nicht mit eingestiegen. (cris)

