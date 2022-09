Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in Olewig. Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 31.08.2022 kam es gegen 10:00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem älteren, teils rostigen LKW-Kipper und einem weißen VW-Bus an der Ampelanlage Olewiger Straße, Riesling-Weinstraße. Der VW Bus hielt verkehrsbedingt an der roten Ampel, um nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen, während der LKW nach rechts Richtung Trier-Tarforst abbog. Während dieses Abbiegemanövers streifte der LKW den stehenden VW Bus auf der rechten Seite und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Hinweise von Zeugen zum Unfallgeschehen oder dem unbekannten älteren und rostigen LKW-Kipper bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt unter 0651 9779 1710.

