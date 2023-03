Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrände am Sonntag/Schlägerei in der Bräuckenstraße/33-jähriger Einbrecher festgenommen/Einbruch in Dentallabor/Vandalen in Sporthalle/Joints in der Tasche

Lüdenscheid (ots)

Erneut brannten am Samstag Altpapiercontainer im Stadtgebiet Lüdenscheid. Am Sonntagnachmittag, gegen 13:20 Uhr, traf es einen Container an der Berliner Straße. Ein Zeuge stellte den qualmenden Container fest und informierte die Feuerwehr. Am Abend, gegen 22:35 Uhr, war dann ein Papiercontainer im Innenhof eines Seniorenwohnheims in der Weststraße betroffen. Auch in diesem Fall löschte die Feuerwehr den Brand. Die Polizei ermittelt, wie in den vorangegangenen Fällen, wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Ob und wie Zusammenhänge zu den vorherigen Bränden von Containern bestehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (schl)

Im Einmündungsbereich Bräuckenstraße/Nottebohmstraße flogen am frühen Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, die Fäuste. Ein 35-jähriger Fußgänger war dort mit einem 19-Jährigen und einem 18-Jährigen aneinandergeraten, die mit einem Auto unterwegs waren. Polizeibeamte, die sich zufällig in der Nähe befanden, konnten alle Parteien kurz nach der Tat antreffen. Über den Verlauf der Schlägerei machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Die Polizei ermittelt wegen einer wechselseitigen Körperverletzung. Die Beteiligten benötigten keinerlei medizinische Versorgung. (schl)

Ein 33-jähriger Einbrecher ist am frühen Montagmorgen, gegen 03:05 Uhr, durch die Polizei festgenommen worden. Der Lüdenscheider hatte sich zuvor über ein Fenster Zutritt zu Büroräumlichkeiten in der Heedfeler Straße verschafft. Zeugen wurden auf verdächtige Geräusche aufmerksam und informierten die Polizei. Der 33-Jährige konnte in der Folge durch die Beamten dabei beobachtet werden, wie er aus einem Fenster des Gebäudes kletterte. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Am Sonntag wurde der Tatverdächtige nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Hagen entlassen und keinem Haftrichter vorgeführt. Bei seiner Festnahme führte der Mann Betäubungsmittel mit sich. Diese wurden, ebenso wie gefundenes Einbruchswerkzeug, sichergestellt. (schl)

Bereits am Frühen Samstagmorgen, gegen 01:35 Uhr, drang ein Unbekannter über ein Toilettenfenster in ein Dentallabor an der Wefelshohler Straße ein. Dabei löste er einen Alarm aus. Durch die sofort alarmierten Polizeibeamten konnte kein Tatverdächtiger mehr angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. (schl)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich unbekannte Vandalen Zutritt zur Sporthalle der Adolf-Reichwein-Gesamtschule verschafft. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf. Im weiteren Verlauf zerrten sie mehrere Sportgeräte aus dem Geräteraum in die Halle und vor das Gebäude. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen aber nichts. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Eigentlich kontrollierten Polizeibeamte am Freitagabend den fließenden Straßenverkehr auf der Volmestraße. Doch gegen 20.30 Uhr kam ein Fußgänger an den Beamten vorbei, der eine extreme Marihuana-Duftspur hinter sich her zog. Deshalb stoppten ihn die Polizeibeamten. Bei der Durchsuchung des 47-jährigen Mannes kamen zwei Joints zum Vorschein. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das BTM-Gesetz. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell