Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter bei Aufbruch eines Zigarettenautomaten erwischt/Geldbörse aus Hosentasche gestohlen

Werdohl (ots)

Ein 43-Jähriger Werdohler und eine 30-Jährige Werdohlerin wurden am frühen Samstagmorgen, gegen 03:50 Uhr, im Bereich Hauptstraße/Kirchstraße durch Polizisten bei einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten erwischt. Die beiden waren gerade dabei den Automaten mittels Brecheisen und weiteren Werkzeugen zu bearbeiten, als die Polizisten eintrafen. Für den 42-Jährigen und die 30-Jährige ging es zur Polizeiwache. Dort wurden sie nach erfolgter Feststellung der Personalien entlassen. (schl)

Eine 34-Jährige wurde am Samstagnachmittag, gegen 15:35 Uhr, in einem Discounter am Fritz-Thomee-Platz bestohlen. Taschendiebe entwendeten ihre Geldbörse samt Inhalt aus der Gesäßtasche. Vom Diebstahl merkte die Geschädigte nichts. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben in Supermärkten oder Discountern. Tragen sie ihre Wertgegenstände nicht in der Gesäßtasche. Nutzen sie stattdessen Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (schl)

