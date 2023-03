Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 52-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hemer (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstagabend, gegen 21:50 Uhr, ein 52-Jähriger Fahrer eines Opel Corsa schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 52-jährige Hemeraner zur Unfallzeit die Ihmerter Straße in Fahrtrichtung Altena. Auf Höhe eines Restaurants verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Eingang des bereits geschlossenen Restaurants. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie sich der 52-Jährige im Vorfeld des Unfalls immer wieder abwechselnd mit einem anderen silbernen Fahrzeug überholt hatte. Dabei könnte es sich um einen silbernen Audi A4 gehandelt haben. Das Fahrzeug entfernte sich nach dem Unfall in Richtung Altena. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Zur Sachschadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Fahrer des silbernen Autos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 02372-9099-0 an die Polizeiwache Hemer zu wenden. Die Ihmerter Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. (schl)

