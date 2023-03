POL-MK: Motorrad gestohlen

Menden (ots) - Am Donnerstag wurde an der Gesamtschule in in der Windhorststraße ein E-Bike gestohlen. Der Nutzer hatte das graue Bulls Herren-Pedelec vom Typ E-Stream Evo TR2 27,5 gegen 8.45 Uhr mit einem Faltschloss am Fahrradständer gesichert. Als er mittags zurückkehrte, waren Fahrrad und Schloss weg. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

