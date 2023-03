Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erneut brennender Müllcontainer/Versuchter Raub/Feuerlösche in Tiefgarage entleert/Wohnungseinbruchdiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Am Donnersagnachmittag brannte erneut ein Müllcontainer im Stadtgebiet. Dieses Mal war, gegen 15:35 Uhr, ein Container in der Brombergstraße betroffen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizei in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Ein 13-Jähriger wurde am Donnerstag am Laubaner Weg, gegen 12:40 Uhr, durch zwei unbekannte Männer angesprochen. Nachdem sie ihm den Weg versperrt hatten, öffnete einer der beiden Männer eine Umhängetasche und fragte den 13-Jährigen, ob er Schmuck kaufen wolle. Der 13-Jährige verneinte. Daraufhin griff der Mann ein Messer in der Tasche und fragte nach Bargeld. Als sich zu diesem Zeitpunkt ein unbeteiligter Passant näherte, gingen die beiden Täter fußläufig in Richtung Gymnasium weiter. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1.Person

- füllig - ca. 175-180 cm groß - schulterlanges, schwarzes Haar (offen getragen) - schwarze Pufferjacke (Daunenjacke) - schwarzer Pulli - graue Jogginghose - schwarze Sneaker - schwarze Umhängetasche

2. Person

- dünn - ca. 180-185 cm groß - kurzes, schwarzes Haar - schwarze Pufferjacke (Daunenjacke) - schwarz-/gräulicher Pulli - schwarze Jogginghose

Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Insbesondere der unbekannte Fußgänger wird gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Unbekannte haben in einer privaten Tiefgarage an der Kerksigstraße am Donnerstagnachmittag, zwischen 17:00 und 18:20 Uhr, zwei Feuerlösche entleert. Die verschiedenen Parkdecks, das Treppenhaus sowie 17 dort parkende Fahrzeuge wurden dadurch mit Pulver bedeckt. Inwieweit dadurch Schäden an den Fahrzeugen entstanden, steht derzeit noch nicht fest. Konkrete Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl)

Unbekannte sind am Donnerstagvormittag zwischen 7 und 13.45 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Zum Brauberg eingebrochen. Sie durchsuchten die Zimmer und nahmen u.a. eine Geldbörse und eine Playstation 5 mit. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell