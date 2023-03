Neuenrade (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag, 17:00 Uhr und Donnerstagnachmittag, 15:00 Uhr wurde eine Enduro, die hinter einem Haus in der Straße Zum Imberg geparkt stand, durch unbekannte Täter entwendet. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

