Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei in der Innenstadt

Neuenrade (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:10 Uhr, kam es vor einem Bistro in der Ersten Straße zu einer Schlägerei. Ein 24-Jähriger war dort mit drei Männern in Streit geraten. Die drei schlugen auf den 24-Jährigen ein, auch als dieser bereits am Boden lag. Eine 29-Jährige ging daraufhin dazwischen. Auch sie bekam Schläge ab, bevor sich die Täter in unbekannte Richtung entfernten. Durch Polizisten konnte ein 19-Jahre alter Tatverdächtiger angetroffen werden. Er stritt eine Beteiligung an der Schlägerei ab. Der 24-Jährige und die 29-Jährige wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell