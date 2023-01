Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eigentümer meldet sich bei der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau fand im Stadtteil Erzhütten ein hochwertiges Messer und ein Multi-Tool in ihrem Abfalleimer beziehungsweise in ihrem Vorgarten (wir berichteten: https://s.rlp.de/NLj0V). Jetzt meldete sich der Eigentümer bei der Polizei: die Sachen wurden aus seinem Auto gestohlen. Der Mann erfuhr nach der Presseveröffentlichung des Polizeipräsidiums Westpfalz von dem Fund. Die Beamten schlossen nicht aus, dass es sich um Diebesgut handeln könnte und baten um Hinweise. Wie sich nun herausstellte, hatte der 69-Jährige seinen Wagen unverschlossen auf der Straße stehen. Diebe hatten sich vermutlich zwischen Samstag, 14. Januar, und Montag, 16. Januar, an dem Pkw zu schaffen gemacht und daraus das Messer und das Multi-Tool gestohlen. Wenige Meter weiter warfen sie die Gegenstände weg, wo sie die Nachbarin des 69-Jährigen fand. Möglicherweise hatten die Täter keine Verwendung für ihre Beute. Der Mann hatte den Verlust bei der Polizei zunächst nicht angezeigt. Dies wurde jetzt nachgeholt. Die Ermittlungen nach den Tätern dauern an. |erf

