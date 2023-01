Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Futtertrog und Saatgutstreuer gestohlen

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf dem Hof eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens in der Enkenbacher Straße haben sich Diebe unbefugt bedient. Wie der Polizei jetzt über die Onlinewache gemeldet wurde, sind von dem privaten Gelände ein Futtertrog und ein Saatgutstreuer gestohlen worden. Tatzeit war vermutlich vor zwei Wochen, in der Nacht vom 9. auf den 10. Januar.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können, wer sich unbefugt auf dem Grundstück aufgehalten hat, oder die gesehen haben, wer die beiden Gegenstände abtransportierte. Weil davon auszugehen ist, dass die Beute nicht zu Fuß weggebracht wurde, sind die Ermittler auch an Hinweisen auf verdächtige Fahrzeuge interessiert.

Bei dem gestohlenen Futtertrog handelt es sich nach Angaben des Eigentümers um einen historischen, etwa 100 Jahre alten Trog aus rotem Sandstein. Er ist ungefähr ein Meter breit und war bepflanzt. Der gestohlene Saatgutstreuer ist grün lackiert, ungefähr 70 Zentimeter breit und 1,30 Meter hoch. Auch er diente als Pflanzbehälter und war bepflanzt, wurde aber von den Tätern vor dem Abtransport vor Ort entleert.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, denen in den vergangenen Tagen entsprechende Gegenstände zum Kauf angeboten wurden, oder die wissen, wo der Trog und das Streugerät inzwischen stehen, können sich jederzeit unter der Nummer 0631 369-2150 an die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern wenden. |cri

