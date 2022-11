POL-PDKL: PKW beschädigt, Zeugen gesucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Im Zeitraum vom 28.10. bis 4.11.2022 gab es in Winnweiler während der Abwesenheit der Bewohner zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser. Bei einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Dorsberg schlugen die bislang unbekannten Täter den Glaseinsatz einer Terrassentür ein und gelangten so ins Anwesen. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen und hatten es insbesondere auf Bargeld ...

