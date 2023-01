POL-PPWP: Unachtsamkeit führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots) - Eine mutwillige Beschädigung an seinem Fahrzeug hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montag bei der Polizei angezeigt. Demnach wurde am Wochenende an seinem Ford Kuga ein Reifen zerstochen. Als der 37-jährige den Pkw am Sonntagabend benutzen wollte, war der rechte Hinterreifen platt. Den Spuren nach zu urteilen, hatte ihn jemand mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagabend, 21 Uhr. In ...

