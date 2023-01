Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb hat kein Interesse an seiner Beute

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Offensichtlich kein Interesse an seiner Beute hatte ein Dieb, nachdem er am Wochenende ein Auto in der Wiesenstraße ausräumte. Aus dem unverschlossenen Wagen stahl der Unbekannte zwei Rucksäcke. Ein Zeuge fand sie rund 500 Meter weiter in der Straße "Im Vogelsang". Die Polizei ermittelte die Eigentümerin. Aus den Rucksäcken fehlte nichts. Auch aus dem Pkw der Frau waren keine weiteren Gegenstände weggekommen. Die Polizei ermittelt und fragt: Wem sind zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell