POL-BN: Friesdorf: Unbekannter beschädigte geparkte Autos - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Der Bonner Polizei wurde am Mittwochvormittag (01.06.2022) gegen 10:35 Uhr eine Alarmauslösung an der Gesamtschule "Bonns Fünfte" in Kessenich gemeldet. Dort soll nach bisherigem Ermittlungsstand über automatisierte Lautsprecherdurchsagen auf einen "Amokalarm" hingewiesen worden sein. Sofort wurden Polizeikräfte zur Schule entsandt, die die Gebäude unmittelbar betraten und mit Durchsuchungsmaßnahmen ...

