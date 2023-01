POL-PPWP: Mit intimen Aufnahmen erpresst

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Offensichtlich kein Interesse an seiner Beute hatte ein Dieb, nachdem er am Wochenende ein Auto in der Wiesenstraße ausräumte. Aus dem unverschlossenen Wagen stahl der Unbekannte zwei Rucksäcke. Ein Zeuge fand sie rund 500 Meter weiter in der Straße "Im Vogelsang". Die Polizei ermittelte die Eigentümerin. Aus den Rucksäcken fehlte nichts. Auch aus dem Pkw der Frau waren keine ...

mehr