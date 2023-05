POL-LB: Gerlingen: Fensterscheibe eines geparkten Mercedes eingeschlagen

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag- (29.04.2023) und Dienstagmorgen (02.05.2023) widerrechtlich Zutritt in Büroräume in der Solitudestraße in Ludwigsburg. Die Unbekannten schlugen die Eingangstür ein und gelangten so in das Innere, wo sie Räume und Schränke durchsuchten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten einen Fahrzeugschlüssel. Ob weitere ...

