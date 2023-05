Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Kleinbrand in der Forsthausstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen rückte am Mittwoch (03.05.2023) gegen 01.00 Uhr in die Forsthausstraße in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem es in einem Wohnhaus zu einem Kleinbrand gekommen war. Der Brand entstand aus noch unbekannter Ursache in der Küche des Hauses, konnte jedoch von einem Bewohner selbstständig gelöscht werden. Möglicherweise wurde die Dunstabzugshaube in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden sein. Die Feuerwehr befand sich mit sechs Fahrzeugen und 13 Wehrleuten im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell