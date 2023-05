Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Vier Tatverdächtige wegen Diebstahlsdelikten in Haft

Ludwigsburg (ots)

Der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gelang es in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ulm und einem Mobilen Einsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz, vier Männer im Alter von 34 bis 40 Jahren vorläufig festzunehmen, die im Verdacht stehen, Diebstahlsdelikte begangen zu haben.

Drei der Tatverdächtigen sollen am 3. März 2023 in ein Juweliergeschäft in Bietigheim-Bissingen eingebrochen sein und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen haben. Darauffolgende umfangreiche Ermittlungen brachten die Beamten der Kriminalpolizei auf die Spur der Männer. Diese konnten schließlich in der Nacht zum 28.04.2023 von Beamten der Spezialeinheit gestellt werden, als sie gemeinsam mit einem weiteren Komplizen gegen 1.30 Uhr in eine Tankstelle in Karlsruhe einbrachen und dort entwendete Tabakwaren im Wert von über 30.000 Euro in Fahrzeuge einluden, woraufhin die vier Männer festgenommen wurden. Die weiteren Maßnahmen wurden von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen, die hierbei von Kräften des Polizeipräsidiums Karlsruhe unterstützt wurde.

Die vier Festgenommenen wurden noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ wegen des bestehenden Verdachts des schweren Bandendiebstahls bzw. des Diebstahls im besonders schweren Fall Haftbefehle, setzte diese in Vollzug und wies die vier Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten ein. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren durch die Männer verübten Taten dauern noch an.

