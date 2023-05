Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Einbruchsversuch auf Baustellengelände - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Dienstag (02.05.2023) 17:15 Uhr und Mittwoch (03.05.2023) 07:15 Uhr auf einem Baustellengelände in der Daimlerstraße in Bondorf einen Anhänger aufzubrechen. Der Anhänger war auf dem Baustellengelände im Bereich zum Kreisverkehr der Nebringer Straße abgestellt und mit einem Vorhängeschloss gesichert. Mutmaßlich brachen die Täter mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss auf, schafften aber das Türschloss an dem Anhänger nicht zu öffnen. Ohne Beute flüchteten die Täter unerkannt, hinterließen jedoch einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Gäufelden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07032 95491-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

