POL-GI: Tödlicher Unfall auf der Kreisstraße 199 in der Wetterau

Gießen (ots) - Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntag Mittag auf der Landesstraße 3052 zwischen Altenkirchen und Bermoll. Eine 34jährige Frau aus Frankfurt verstarb an den Folgen der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen. Gegen 12.00 Uhr fuhr die 34jährige mit ihrem Motorrad von Bermoll in Richtung Altenkirchen. Am Ende einer Rechtskurve geriet sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem BMW-Motorrad ...

mehr