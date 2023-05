Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Gündelbach: Feuerwehreinsatz in der Katharinenstraße

Ludwigsburg (ots)

Eine Verkettung unglücklicher Umstände führte am Mittwoch (03.05.2023) gegen 12.00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Katharinenstraße in Gündelbach. Beim Kochen schaltete eine Frau vermutlich aus Versehen eine falsche Herdplatte ein. In der Folge geriet ein dort abgestelltes Küchengerät in Brand. Währenddessen schloss sich die Bewohnerin aus ihrer Wohnung aus. Eine Nachbarin konnte die Mutter der Frau, die unweit wohnt, verständigen. Mutter und Tochter konnten sich mit einem Ersatzschlüssel wieder Zugang zur Wohnung verschaffen und den Brand gemeinsam löschen, bis kurz darauf die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz mit vier Fahrzeugen und 15 Wehrleuten eintraf. Die Einsatzkräfte überprüften die Löschmaßnahmen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt.

