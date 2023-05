Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in der Schleiermacherstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Mittwoch (03.05.2023) zwischen 08.30 Uhr und 13.30 Uhr in der Schleiermacherstraße in Leonberg eine Unfallflucht verübte. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Vorbeifahren die linke Heckseite eines VW, der auf Höhe der Bushaltestelle "Schleiermacherstraße" am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

