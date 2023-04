Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoaufbrüche beschäftigen Polizei

Lübbecke (ots)

Am Wochenende ist es in Lübbecke zum Aufbruch von drei Fahrzeugen gekommen. Während ein Kastenwagen vor einer Wohnanschrift ins Visier der Kriminellen rückte, wurden zwei geparkte Autos auf Wanderparkplätzen von Autoknackern aufgebrochen.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge schlugen Unbekannte zunächst in den Abend- oder Nachtstunden im Wiehenweg zu, öffneten auf unbekannte Weise einen Renault Kastenwagen und entwendeten von dessen Laderaum in der Zeit von Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 11.15 Uhr diverses Werkzeug.

Am Samstagnachmittag schlugen Unbekannte jeweils an einem Renault Mégane und einem BMW X3 eine Scheibe ein. Aus dem auf dem Wanderparkplatz an der Moorbadstraße stehenden Renault wurde den Ermittlungen zufolge nichts entwendet. Als Tatzeit gilt hier 15.45 Uhr bis 17.30 Uhr. Anders sah es bei dem etwa 200 Meter nördlich der Straße "Hausstätte" auf dem Wanderparkplatz am Mittellandkanal stehenden BMW aus. Aus diesem entnahmen die Täter im Zeitraum 16.20 Uhr bis 17.50 Uhr eine beige Handtasche mit Wertgegenständen. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizeiermittler unter Telefon (0571) 88660.

Die Polizei informiert: Grundsätzlich sollten keine Taschen, Geldbörsen oder andere Wertgegenstände in Fahrzeugen zurücklassen werden. Dazu zählen auch Kleidungsstücke, Handys oder mobile Navigationsgeräte. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Kraftfahrzeugen", so die Botschaft der Polizei.

