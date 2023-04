Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verdacht auf Trunkenheitsfahrt - Pkw überschlägt sich auf Veltheimer Straße

Porta Westfalica (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls wurden die Beamten in der Nacht zu Samstag zur Veltheimer Straße gerufen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 35 Jahre alte Ford-Fahrerin gegen 1 Uhr die Veltheimer Straße in Fahrtrichtung Hausberge befahren und geriet zunächst aufgrund mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Dabei rutschte der Wagen der Mindenerin in den dortigen Graben, zerstörte einen Teil einer Grundstückshecke und kippte auf die Beifahrerseite. Anschließend schlitterte der Wagen den Ermittlungen zufolge über die Fahrbahn und schließlich in den gegenüberliegenden Graben, wo es zum Kontakt mit einem Wildzaun kam. Die Fahrerin wurde mit offenbar leichteren Verletzungen von einem Rettungswagen ins Klinikum Minden gebracht.

Da sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt ergab, wurde der Mindenerin eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihr Führerschein von den Gesetzeshütern sichergestellt, der Wagen musste abgeschleppt werden.

