Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte verschafften sich am Donnerstag im Zeitraum von 01.30 Uhr bis 05.00 Uhr Zutritt zu einer Apotheke in der Hauptstraße. Der oder die Täter entwendeten einen Tresor. Im Zeitraum von 00.30 Uhr bis 07.45 Uhr wurde versucht, in eine Apotheke in der Heinrich-Heine-Straße einzubrechen. Wer hat in beiden Fällen verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht? Hinweise werden von der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0032067/2023 entgegengenommen. (ah)

