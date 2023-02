Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht - Korrektur Tatort

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht zwei Geschädigte und eine Zeugin nach einem Vorfall am 23. März im Jahr 2022. Ein 50-Jähriger soll an diesem Tag in den Vormittagsstunden im Bereich der Bushaltestelle in der Hauptstraße, Höhe Nr. 49, versucht haben, einer männlichen älteren Person (helles Hemd, dunkle Jacke) die Tasche zu entreißen und sei dann weggerannt. Einer älteren Frau (dunkle Brille, dunkle Bekleidung, Handtasche) hätte der Mann von hinten 'umklammert'. Im unmittelbaren Bereich stand augenscheinlich eine Frau (trug Mund-Nasenschutz, dunkle Bekleidung, helle Schuhe) und wurde Zeugin der Tat. Wenig später kam der Bus Nr. 305 in Fahrtrichtung Gräfinau-Angstedt, in den die geschädigte ältere Frau eingestiegen ist. Die Geschädigten und die Zeugin werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0067697/2022) zu melden. (ah)

