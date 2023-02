LPI-GTH: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht eine Geschädigte und eine Zeugin nach einem Vorfall am 23. März im Jahr 2022. Ein 50-Jähriger soll an diesem Tag in den Vormittagsstunden im Bereich der Bushaltestelle, Höhe Nr. 49, versucht haben, einer männlichen älteren Person (helles Hemd, dunkle Jacke) die Tasche zu entreißen und sei dann weggerannt. Einer älteren Frau (dunkle Brille, dunkle Bekleidung, Handtasche) hätte der Mann von hinten ...

