LPI-GTH: Pkw gegen Hauswand gefahren - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots) - Unbekannte zerstörten gestern in der Zeit von 05.45 Uhr bis 10.00 Uhr die rechte vordere Seitenscheibe eines BMW. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Angelhäuser Straße abgestellt. Zeugenhinweise zum Verursacher werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0029752/2023 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: ...

mehr