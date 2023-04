Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Verursacher einer Verkehrsunfallflucht ermittelt

Minden (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es in der Nacht zu Donnerstag auf der Nettelbeckstraße im Stadtteil Königstor gekommen.

Ein Zeuge wurde gegen 1.10 Uhr an der Königstraße auf ein vorbeifahrendes Auto aufmerksam, weil dieses starke Beschädigungen aufwies und zudem Betriebsstoffe verlor. In der Folge entschied sich der aufmerksame Beobachter aus Bremen, die Nachfahrt aufzunehmen und die Polizei zu verständigen. Anschließend lenkte der Fahrer den beschädigten Seat zunächst durch einige Nebenstraßen, bevor er im Nahbereich auf einen Hinterhof einbog.

Eine entsandte Streifenwagenbesatzung traf während der Suche nach dem Ursprung der Ölspur auf eine weitere Zeugin. Die Mindenerin berichtete den Gesetzeshütern, kurz zuvor an der Nettelbeckstraße einen lauten Knall vernommen zu haben. Anschließend, so die Angaben, beobachtete die Frau einen Pkw, der zunächst zurücksetzte und dann stark beschädigt durch die Annabergstraße davon fuhr. Der flüchtige Fahrer, so die Vermutung der Beamten, könnte an der Unfallörtlichkeit aus bisher ungeklärter Ursache über einen Betonsockel gefahren und dann mit einem Zaun kollidiert sein.

Der Seat-Fahrer konnte von den Polizisten an der zugehörigen Halteranschrift im Gegensatz zu dem beschädigten Pkw nicht angetroffen werden. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich den gegenwärtigen Erkenntnissen zufolge um einen 25-jährigen Mindener handeln, der unter Verdacht steht, nicht in Besitz eines Führerscheins zu sein. Der Mann steht nun im Fokus der weiteren Ermittlungen und muss mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.

