Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen-Schönstein, Pfarrweg 5 (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Di., 21.03.2023, gegen 19:10 Uhr, mit seinem DPD-Transporter den Pfarrweg in Wissen-Schönstein aus Richtung Schlossstraße kommend. In Höhe von Haus-Nr. 3 verengt sich der ohnehin schmale Pfarrweg derart weiter, dass er eigentlich nur noch als Fußweg genutzt werden kann. Der Paketzusteller erkannte dies jedoch offensichtlich nicht und fuhr weiter. Dabei touchierte er mit seinem Transporter die Dachrinne einer dort befindlichen Scheune (Pfarrweg 5) und beschädigte diese massiv auf ca. 3 Meter Länge. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ca. 30 Meter später kam er beim Durchfahren einer Rechtskurve auf der schmalen Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort derart mit einem in Beton eingesetzten Handlauf-Pfosten eines Geländers, dass er diesen komplett umfuhr. Auch hier setzte er, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten, seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu diesen Unfallgeschehen oder dem DPD-Fahrer/Transporter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

