POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 23. Januar bis 29. Januar 2023

Hamm-Mitte (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Wüllnerstraße kam es am Freitagabend, 27. Januar, zu einem Küchenbrand. Um 18.43 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Feuer alarmiert, alle Hausbewohner konnten eigenständig und unverletzt die Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Küche, es entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.(hr) Rückfragen bitte an: ...

mehr