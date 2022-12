Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Angeblich taubstummer Spendensammler beleidigt Passantin

Velen (ots)

Tatort: Velen, Alte Gärtnerei;

Tatzeit: 22.12.2022, 11.30 Uhr;

Das Anliegen klang ehrenwert - und sollte es auch: Ein Unbekannter gab am Donnerstag in Velen vor, Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln und selbst taubstumm zu sein. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Alte Gärtnerei hatte der Unbekannte gegen 11.30 Uhr zwei Frauen angesprochen. Als diese ihm jedoch kein Geld geben wollten, erwies sich der Mann als durchaus sprachfähig: Er reagierte mit Beleidigungen auf die ausgebliebene "Spende".

Der Tatverdächtige war circa 25 Jahre alt, etwa 1,85 - 1,90 Meter groß und von stabiler Figur. Er hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell