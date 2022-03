Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Team verstärkt - Neue Feuerwehrmänner befördert und vereidigt!

Ratingen (ots)

Ratingen, Voisweg 1-5, 15:00 Uhr, 31.03.2022

Ein erfolgreicher Tag für die Feuerwehr Ratingen. Am heutigen Tag konnte der Leiter der Feuerwehr, René Schubert, gleich fünf neue, bzw. fertige Mitarbeiter begrüßen. Drei Kollegen haben in den letzten Monaten ihre Ausbildung an der Feuer- und Rettungsakademie in Bocholt erfolgreich beenden können und zwei Kollegen wurden zu Brandmeisteranwärtern vereidigt. Die Kollegen Michele Calabrese, Tim Schober und Hendrik Becks wurden nach bestandener Laufbahnprüfung zu Brandmeistern befördert und verstärken ab sofort die Wachabteilungen. Die Brandmeisteranwärter Lukas Steinberg und André Stiebert beginnen am 01.04.2022 ihre Ausbildung bei den Feuerwehren Bocholt und Dortmund. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und willkommen im Team Feuerwehr Ratingen!

