Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Telefonisch Geld von Seniorin verlangt

Ahaus (ots)

Der Anrufer forderte Geld von der Seniorin - und trotz ihrer Weigerung erschien ein Abholer an ihrer Wohnanschrift. Dieses Geschehen spielte sich am Donnerstag in Ahaus ab.

Zunächst hatte sich ein Unbekannter telefonisch bei der Frau gemeldet. Er erklärte, dass er dringend 1.000 Euro bräuchte. Diese würde sein Onkel abholen. Die Ahauserin wies dieses Ansinnen zurück und beendete das Telefonat. Doch zwei Stunden später schellte es an ihrer Haustür: Ein Mann wollte nun die 1.000 Euro abholen - die Seniorin ging nicht darauf ein und schloss die Tür. Nun entfernte sich der Abholer in einem hell lackierten Wagen, vermutlich mit BOR-Kennzeichen.

Der Unbekannte war circa 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, von stabiler Statur, sprach deutsch mit Akzent und hatte mittelblonde, kurze Haare. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell