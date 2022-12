Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ladendieb war mit Haftbefehl gesucht

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Königstraße; Tatzeit: 21.12.22, 09.05 Uhr;

Einen mit Waren im Wert von 280 Euro vollgepackten Einkaufswagen wollte am Mittwochmorgen ein 39 Jahre alter Mann aus einem Supermarkt an der Königstraße schieben, ohne den Inhalt bezahlt zu haben. Da er dabei den Alarm auslöste, wurden Mitarbeiter des Geschäftes auf die Tat aufmerksam. Diese sprachen den Dieb an, der daraufhin flüchten und sich losreißen wollte, als er an der Flucht gehindert wurde. Im Beisein der hinzugezogenen Polizei bedrohte der Mann auch noch einen der Mitarbeiter. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des Täters nicht nur dessen Identifikationspapiere, sondern auch noch mehrere Packungen Zigaretten, bei denen es sich vermutlich ebenfalls um Diebesbeute handelt. Da gegen den Tschechen, der in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist, ein Haftbefehl (47 Tage Restfreiheitsstrafe) der Staatsanwaltschaft Görlitz und eine Ausweisungsverfügung des Ausländeramtes Görlitz bestanden, nahmen die Beamten den 39-Jährigen fest. Er wurde zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell