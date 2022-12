POL-BOR: Gronau - Betrüger ergaunern Geld per Messenger

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Gildehauser Straße; Tatzeit: 21.12.2022, 11.30 Uhr; Unbekannte haben am Mittwoch in Gronau einen E-Scooter entwendet. Das Fahrzeug hatte vor einem Gebäude an der Gildehauser Straße gestanden, wo es gegen 11.30 Uhr zu der Tat kam. Die Diebe erbeuteten einen Roller der Marke Soflow, dunkelgrün und schwarz lackiert mit einem Transportbehälter am Lenker. Hinweise erbittet die Kripo in ...

