POL-PDLD: Vorfahrt an der Anschlussstelle Edenkoben missachtet

Edenkoben (ots)

Am Samstag, den 17.12.2022 um ca. 12:35 Uhr, kam es an der Anschlussstelle Edenkoben und der Kreisstraße 6 zu einem Vorfahrtsunfall. Ein 80-jähriger Neustadter PKW-Fahrer befuhr die A 65 in Fahrtrichtung Süden und verließ diese an der Anschlussstelle Edenkoben. An der Einmündung zur Kreisstraße 6 beabsichtigte dieser nach links in Fahrtrichtung Venningen abzubiegen. An der Örtlichkeit regelt ein STOP-Schild den Verkehr. Hierbei missachtete der PKW-Fahrer die Vorfahrt eines 43-jährigen PKW-Fahrers aus Essingen, welcher die Kreisstraße von Edenkoben in Richtung Venningen befuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurde zum Glück keiner der Insassen verletzt. Es entstand allerdings ein hoher Sachschaden, welcher auf ca. 11.000 Euro geschätzt wird.

