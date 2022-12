Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Feuer zerstört zwei Gartenhäuser und beschädigt eine Garage

Gleisweiler (ots)

Am Samstag, den 17.12.2022 um ca. 12:41 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Landau ein Brand neben einer Gaststätte in Gleisweiler gemeldet. Die Örtlichkeit in der Hauptstraße in Gleisweiler wurde durch die naheliegenden freiwilligen Feuerwehren und die Polizei Edenkoben aufgesucht. Vor Ort konnte als Brandherd ein Restmüllcontainer ausgemacht werden. Von dort ist das Feuer auf zwei Gartenhäuser und eine benachbarte Garage übergegriffen. Die Gartenhäuser wurden stark beschädigt, die benachbarte Garage nur leicht. Weiterer Schaden konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache konnte bis dato noch nicht ermittelt werden, auf Grund dessen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

