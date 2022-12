POL-PDLD: Landau - Streitigkeiten in Diskothek

Offenbach an der Queich (ots) - Im Rahmen von Verkehrsunfallermittlungen am 16.12.2022 konnten in der Franz-Matt-Straße in Offenbach an der Queich Spuren einer Verkehrsunfallflucht festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen geriet mindestens ein Pkw in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit den winterlichen ...

mehr